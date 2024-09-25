"هنا شحية" تشارك جمهورها بصور جديدة من فعاليات مهرجان سلا لسينما المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - "هنا شحية" تشارك جمهورها صور جديدة من فعاليات مهرجان سلا لسينما المرأة

تشارك الفنانة هنا شيحة كـ عضو لجنة تحكيم في مهرجان سلا لسينما المرأة في دولة المغرب بدورته السابعة عشر والذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد تم إقامة إفتتاح المهرجان يوم الإثنين الماضي الموافق يوم 23 ويستمر حتى يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024.

هنا شيحة تشارك جمهورها بأحدث إطلالة لها من مهرجان سلا

وحرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة جمهورها أحدث صور لها من فعاليات مهرجان سلا لسينما المرأة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة هنا شيحة من مهرجان سلا

أحدث الأعمال الفنية للفنانة هنا شيحة

وعلى صعيد آخر شاركت الفنانة هنا شيحة في بطولة حكاية "ما تيجي نشوف" وهى حكاية من سلسلة حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وكانت حكاية ما تيجى نشوف هى ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للسيناريست عمرو محمود ياسين، وهى مكونة من 10 حلقات.

قصة ما تيجي نشوف

وكانت تدور أحداث حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب حول مجموعة من الكابلز اللذين يقررون السفر لقضاء وقت ممتع معًا، ومن ثمّ يتعرضون للعديد من المشاكل فيما بينهم، ويسلط العمل الضوء على الغيرة والشك بين الأزواج وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

البوستر الرسمي لحكاية ما تيجي نشوف

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

حكاية ما تيجي نشوف من بطولة نخبة مميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري.