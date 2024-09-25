"حسابي مع الإعداد هيكون شديد"..ريهام سعيد تعتذر لجمهورها على استضافة مشاهير التيك توك

القاهرة - محمد ابراهيم - ريهام سعيد تعتذر لجمهورها على إستضافة بعض التيك توكرز في برنامجها

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لجمهورها تدين لهم بالإعتذار بشأن إستضافتها بعض مشاهير التيك توك من خلال برنامجها "هى وصبايا"، وبالفعل قد إستضافت الإعلامية ريهام سعيد عدد من مشاهير التيك توك في الفترة الماضية مثل سوزي الأردنية وغيرها.

الإعلامية ريهام سعيد



ريهام سعيد تعتذر لجمهورها على إستضافتها مشاهير التيك التوك



ونشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك منشورًا قالت من خلاله:

"أنا مكنتش بدخل على التيك توك ولا أعرف اللي بيحصل فيه أنا بعتذر لجمهوري اني استضفت ولو حتى واحد منهم عتابي للإعداد هايكون شديد".



وتابعت ريهام سعيد:

"هى ايه الجولات والفيديوهات اللي على التيك توك اللي كلها ألفاظ قذرة وإيحاءت انتوا مش خايفين تتحبسوا؟؟؟ ليه كده ؟ ليه بتخلوا شكلنا كده ؟ وإنتوا عشرة وإحنا ١٣٠ مليون إحنا شعب عظيم عيب عيب أوي كمان".

منشور الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك



تفاصيل برنامج هى وصبايا

ومن ناحية أخرى يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تقوم حاليًا بتقديم برنامج بعنوان "هى وصبايا" والذي يتم عرضه على شاشة قناة "هى" في السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وتحرص ريهام سعيد على تسليط الضوء على أهم القضايا الخاصة بالمجتمع المصري ومناقشتها وتقديم حلولًا لها، كما أنها تبرز المواهب المصرية المختلفة من خلال إستضافتهم في حلقات البرنامج، ويُحظى البرنامج بمتابعة كافة فئات الشعب المصري وخارج مصر أيضًا.

مواعيد عرض برنامج هى صبايا على قناة هى



أما عن مواعيد برنامج هى وصبايا فـ يأتي برنامج هى وصبايا من تقديم الإعلامية المتألقة ريهام سعيد في أيام السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا عبر قناة هى.