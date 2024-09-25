نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جو جوميز، جاريل كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: وارتارو إيندو، كورتيس جونز، فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:- جاروس، محمد صلاح، لويس دياز، دومينيك سوبوسلاي، ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماك أليستر، روبرتسون، مارتون.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.