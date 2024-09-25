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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق تفينتي أنشخيده ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام تفينتي أنشخيده في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، إفانز، ماجواير، دالوت.

الوسط: أوجارتي، مارتينيز.

الوسط الهجومي: راشفورد، فيرنانديز، إيركسن.

الهجوم: زيركزي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده في بطولة الدوري الأوروبي