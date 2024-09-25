نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الونش يواصل برنامجه التأهيلي بالسعودية استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.



وأدى "الونش" العديد من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.



وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على منح اللاعب العديد من التعليمات لتنفيذها خلال أداء التأهيل.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.