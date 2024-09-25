ماذا طلب جوزيه جوميز من لاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي؟

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ فريق الزمالك أولى تدريباته على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحضيرًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي المقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

ماذا طلب جوزيه جوميز من لاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي؟

استهل الفريق مرانه بجلسة عقدها المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع اللاعبين، حيث عبّر عن ثقته الكاملة في إمكانياتهم وقدرتهم على تقديم أفضل أداء في المباراة القادمة. وشدد جوميز على أهمية الاستمرار في التدريبات بجدية وتركيز عالٍ من أجل الاستعداد بشكل مثالي للقاء المرتقب أمام الأهلي.

كما اهتم الجهاز الفني بقيادة جوميز وأعضاء الفريق المعاون بشرح العديد من الجوانب الفنية للاعبين، وتوجيههم لتنفيذ بعض الخطط التكتيكية أثناء التدريبات تحضيرًا للمواجهة.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي مساء الجمعة، الموافق 27 سبتمبر، في مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في السعودية.