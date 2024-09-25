نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا “الصحفيين” تنظّم ندوة "150 عام على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "150 عام على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟"، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

تناقش الندوة التي تقام غدًا الخميس 26 سبتمبر بقاعة طه حسين بمقر النقابة في الدور الرابع الساعة 6 مساء، التعريف بتاريخ الصحافة المدرسية وأهمية عودتها، من خلال عرض لتاريخ مجلة "روضة المدارس"، التي بدأت في مصر عام 1870، وكانت سببًا في تخريج صحفيين، وكتّاب كبار، يتحدث خلالها، الكاتب والمفكر د.خالد عزب والكاتب والباحث د. رامي عطا صديق أستاذ الصحافة والإعلام، ود.سحر حسن أحمد الباحثة بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية، والأستاذ أمين الدسوقي مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد شعير مدير تحرير مجلة أخبار الأدب، والدعوة عامة.