نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم بالحيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع من من خلال موقع المديرية.

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كانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إجراء التدريب التربوي للمتقدمين لمسابقة ٣٠ ألف معلم الدفعة الثالثة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024م حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024م.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التدريب بواقع ( 20 ) ساعة، موزعة على 4 أيام بواقع خمس ساعات تدريبية يوميا.

وشددت مديرية تعليم الجيزة، على أن يكون حضور المتدرب ضمن الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني ( العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي ) للمتدرب، وأن يكون حضور المتدرب ضمن الإدارة التعليمية التابع لها المربع السكني ( العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي ) للمتدرب.

ونبهت مديرية تعليم الجيزة، المعلمين الالتزام بالأماكن الموضحة لكل إدارة بالجدول.