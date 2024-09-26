نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد سلسلة من الأنشطة بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة سلسلة من الأنشطة التي نفذتها مراكز شباب الواحات البحرية مساء اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024في ختام زيارته لها، ورافقه محمد إبراهيم، مدير إدارة المنشآت والتجهيزات، وخالد حامد، مدير إدارة الواحات البحرية.

وكان في استقبالهم عدد من رؤساء مجالس الإدارات المحلية، وفاضل ناجي نائب مجلس مدينة الباويطي.

حيث شهد الصبروط معرض الحرف اليدوية للفتاة والمرآة والذي نظمه مركزي شباب الباويطي والزبو، حيث تميز بعرض إبداعاتهن والتي تعكس الطابع المحلي والتراث الفريد للمنطقة.

كما تابع الصبروط نهائي دوري مراكز الشباب، الذي تنافس فيه 6 فرق رياضية. وانتهت المباراة الحماسية بين فريقي مركز شباب الزبو ومركز شباب الباويطي بفوز الأخير بنتيجة 4/2 وحصوله على كأس الدوري.

ولم تتوقف الفاعليات عند هذا الحد، حيث حضر الصبروط الجلسة البرلمانية لشباب الواحات حول فوائد ومخاطر الالعاب الإلكترونية، كما شهد حفل السمر الذي تخللته فقرات فنية مستوحاة من التراث المحلي، مما أضفى جوًا من البهجة والتفاعل بين الحضور.

وعلى هامش الأنشطة، اجتمع وكيل الشباب والرياضة بالجيزة، مع عدد من رؤساء مجالس الشباب في القرى، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير أداء مراكز الشباب في المنطقة، مؤكدًا على أهمية دعم الشباب وتوفير الفرص المتاحة للنهوض بمستقبلهم.

في ختام الزيارة، أعرب الدكتور محمود الصبروط عن شكره وتقديره لأهالي الواحات البحرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثنيًا على ما لمسه من روح تعاون وإبداع في الأنشطة التي عُرضت.

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمود الصبروط على أهمية هذه الجولة لمتابعة منطقة الواحات البحرية ذات الخصوصية، والتي تحظى باهتمام خاص من الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة رياضية واجتماعية متميزة تخدم الشباب، وتفتح أمامهم فرصًا حقيقية للتنمية والمشاركة في خدمة مجتمعهم.

IMG-20240925-WA0086

IMG-20240925-WA0085

IMG-20240925-WA0084

IMG-20240925-WA0082

IMG-20240925-WA0081

IMG-20240925-WA0078

IMG-20240925-WA0077

IMG-20240925-WA0076

IMG-20240925-WA0075

IMG-20240925-WA0074