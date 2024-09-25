إبراهيم فايق يعلن عن معلقين مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن، معلقين مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي بنظيره الزمالك، يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا، بالمملكة العربية السعودية.



وقال ابراهيم فايق عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2:" المباراة بين الأهلي والزمالك ستنقل بشكل رائع من حيث الكاميرات وستقدم متعة كبيرة للمشاهد".



وتابع: "مدحت شلبي سيكون معلق مباراة الأهلي والزمالك علي MBC MASR 1".

وأضاف: "فارس عوض سيكون معلق مباراة الأهلي والزمالك علي MBC MASR 2".



واستكمل الإعلامي إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "المباراة ستنقل بأعلي جودة HD، عبر شاشة قنوات MBC MASR".



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.