نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي: اللي يلبس تيشيرت الأهلي "بيموت" نفسه فى الملعب من أجل التتويج بالبطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في السعودية، عن عن مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تجمع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي بنظيره الزمالك، يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا، بالمملكة العربية السعودية.

تصريحات محمد الغزاوي قبل موقعة الأهلي والزمالك في السوبر

وقال محمد الغزاوي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "اللاعبين في حالة تركيز شديدة".

وتابع: "لاعبي الأهلي تحمل آمال جماهير النادي من أجل تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي".

وأردف: "اللي يلبس تيشيرت الأهلي " بيموت " نفسه فى الملعب من أجل التتويج بالبطولات".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويدير اللقاء الحكم الليبي معتز الشلماني ويعاونه مواطنه عطية عيسي كمساعد أول، بينما سيكون التونسي خليل حساني كمساعد ثاني، والصومالي عمر قرطان حكمًا رابعًا.

وسيتواجد بغرفة تقنية الفيديو الحكمة الجنوب الإفريقية أوكانا ماكليما، ويعاونها الثنائي المغربي توم أبو نجيل وزكريا برنيسي.

ويمتلك النادي الأهلي 8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، إذ سبق وتوج باللقب في أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021.