هل تشارك صفقات الأهلي الجديدة في السوبر الإفريقي ضد الزمالك؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، موقف صفقات النادي الأهلي المنضمة حديثا إلى صفوف الفريق، من المشاركة في نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

ويواصل النادي الأهلي استعدادته، من أجل المواجهة المرتقبة التي تجمعه ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

ويبقى السؤال الحائر، الذي يشغل بال الكثير من جماهير المارد، حول مشاركة صفقات النادي الأهلي الجديدة، وذلك عقب انضمامها إلى قائمة الفريق الرسمية للمباراة.

وتضم قائمة الأهلي للمشاركة في السوبر الإفريقي أربعة لاعبين جدد: يحيى عطية الله، يوسف أيمن، أشرف داري، وعمر الساعي.

وفي السطور التالية، يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، احتمالية مشاركة الصفقات الجديدة في اللقاء، واللاعب الأقرب للمشاركة بشكل أساسي.

يحي عطية الله أساسي في السوبر الإفريقي

من المحتمل أن يحصل بعض هؤلاء اللاعبين على فرصة المشاركة في المباراة ضد الزمالك، حتى لو لفترات قصيرة، ويُعتبر يحيى عطية الله هو الأكثر حظا للعب أساسيا، في ظل غياب علي معلول وكريم فؤاد للإصابة.

وحسب مصادر داخل النادي، أثار عمر الساعي إعجاب المدرب مارسيل كولر بأدائه المميز في التدريبات، حيث أظهر استعدادًا كبيرا للمنافسة على مركز أساسي.

إذا اعتمد الأهلي على تشكيلته التقليدية في وسط الملعب المكونة من «أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور»، فقد يحتاج كولر لإشراك عمر الساعي في الشوط الثاني إلى جانب محمد مجدي أفشة، خاصة بعد رحيل أليو ديانج إلى الخلود السعودي، حيث يتمتع الساعي بقدرة جيدة على اللعب في مختلف مراكز الوسط.

أما بالنسبة ليوسف أيمن وأشرف داري، فإن فرص مشاركتهما تبدو محدودة بعد عودتهما من الإصابة مؤخرًا، في ظل تألق رامي ربيعة وثبات مستوى ياسر إبراهيم. لذا، قد يختار كولر استبعاد أحدهما من القائمة النهائية مع إبقاء الآخر كخيار احتياطي.

يُذكر أن لائحة المباراة تنص على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال التعادل، مما يعني أن اللاعبين البدلاء لن يحتاجوا للعب وقتًا طويلًا، مما يقلل من فرص الإجهاد.