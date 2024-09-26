نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: شحاتة هو خليفة حسني عبد ربه وأتمنى مشاركته أساسيًا أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد جمال لاعب الزمالك السابق، أنه معجب بأداء وروح محمد شحاتة في وسط ملعب الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب سيكون نسخة من حسني عبد ربه قريبًا.

محمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بالاهتمام بالنواحي الدفاعية

أشار جمال في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك أنه يفضل أن يلعب شحاتة بجوار دونجا في وسط الملعب.

وطالب جمال، لاعبي الزمالك بالاهتمام بالنواحي الدفاعية لان هذا الأمر سيكون مفتاح الفوز بالسوبر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.