نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الغندور يوضح رأيه في حكم مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد جمال الغندور الخبير التحكيمي بالحكم الليبي معتز الشلماني، الذي تم تعيينه لإدارة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، ووصفه بأنه "حكم نخبة" يتمتع بخبرة كبيرة.

جمال الغندور: معتز الشلماني حكم نخبة لإدارة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

أشار الغندور أثناء استضافته في برنامج "ستاد المحور" إلى أن الاتحاد الإفريقي يفضل اختيار حكم عربي عندما تكون المباراة بين فريقين من دول عربية.

وأكد الخبير التحكيمي أن الاتحاد الإفريقي لا يستهين باختيار حكام المباريات المهمة، ويحرص على اختيار الأفضل لإدارة مثل هذه المناسبات الكبرى.

واختتم جمال الغندور حديثه أن معتز الشلماني قد تخطى مرحلة الحكم الواعد، وقاد العديد من المباريات الكبيرة، ويعد مرشحا لإدارة مباريات في كأس العالم القادمة.