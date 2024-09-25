الزمالك يتدرب على ضربات الترجيح فى ختام مرانه الأول استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح، في ختام المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وقام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، وفقاً للائحة الخاصة بلقاء السوبر الأفريقي.

بينما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الإشراف على هذه الفقرة، وحرص أعضاء الجهاز المعاون على تدوين كافة الملاحظات الفنية.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة، و كلف البعض بمهام خاصة لتنفيذها خلال التدريبات لتطبيقها في المواجهة المُقبلة. وفي نفس الوقت قام جوميز بمنح بعض اللاعبين تعليمات بشكل منفرد عقب انتهاء المحاضرة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.