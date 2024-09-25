استقبال حافل من الجمهور.. بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة بالرياض لخوض مباراة السوبر الأفريقى.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى منذ قليل إلى فندق الإقامة بالعاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام منافسه الزمالك يوم الجمعة المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي، محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على التنسيق بشكل كامل مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، حول كافة الأمور والترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في السعودية.

وحرص السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وأحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد نائب السفير، وطاقم السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الأهلي، فور وصولها إلى مطار الرياض.

ومن المقرر إقامة لقاء الأهلي والزمالك على بطولة كأس السوبر الأفريقي، في التاسعة مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

رضا سليم ويوسف أيمن رضا سليم ويوسف أيمن

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