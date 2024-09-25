لافروف: مجموعة العشرين يمكن أن تعطي قوة دافعة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدلا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة العشرين قادرة على أن تعطي قوة دافعة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية.

أدلى وزير الخارجية الروسي بسلسلة من التصريحات خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، أهم ما جاء فيها:

روسيا تدعم رغبة جامعة الدول العربية في الانضمام إلى أعمال مجموعة العشرين.

لا ينبغي لأي دولة عضو في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تملك الإمكانية لعرقلة القرارات الجماعية التي تتخذها المجموعة.

لافروف: دول الغرب الجماعي فرضت أكثر من 21 ألف عقوبة على روسيا خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وصلت حصة التسويات بالعملات الوطنية الروسية مع دول مجموعة "بريكس" إلى 65%، وهناك فكرة واعدة تتمثل في إنشاء منصة موحدة للتسويات بالعملات الوطنية الرقمية داخل المجموعة.

حصة الدولار في التسويات بين أعضاء "بريكس" أصبحت الآن أقل من 29%.

توقفت أنشطة منظمة التجارة العالمية بسبب الولايات المتحدة، ومن الضروري استئناف عمل هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن