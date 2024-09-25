رئيس أركان جيش الاحتلال: غاراتنا الجوية فى لبنان لن تتوقف ونخطط لمناورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - قال الجنرال هرتسي هليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية الجوية في لبنان لن تتوقف، وهناك تخطيط لبدء مناورة برية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبنانى منذ صباح اليوم إلى 15 شهيدا.

واتهم وزير الأشغال اللبنانى فى مؤتمر صحفى، الاحتلال الإسرائيلى باستهداف المدنيين والأطفال في مناطق متفرقة، كاشفا عن أن الاحتلال الإسرائيلى نفذ أكثر من 1000 خرق جوى فى الأجواء اللبنانية.