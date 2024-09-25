نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أطفيح لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية وحجرات الاوساط والأنشطة للوقوف على المناهج التعليمية المقررة علي الطلاب وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالتشديد علي مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفي الأدوار يوميًا لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس حفاظًا على سلامتهم.

وأشار محافظ الجيزة بأنه تم مراعاة دخول الصفوف الدراسية تدريجيًا خلال الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية حفاظا علي آمن وسلامة الطلاب.

وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته لمطالب عدد من الأهالي والعاملين بالمدرسة لبحث شكواهم وتوجيه المختصين بوضع الحلول العاجلة لها.

لافتا أن العملية التعليمية تخضع لمتابعه دورية لضمان سريانها بانتظام مشيرًا أنه يتم بشكل دوري إجراء الصيانات اللازمة للمدارس حفاظًا على سلامة الطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وعبد الوهاب خليل وشحاته أبو زيد أعضاء مجلس النواب واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والأستاذ هشام عطية زين العابدين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية منطقة الجيزة وعز آمين رئيس مركز ومدينة أطفيح.

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