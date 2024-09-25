نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليجا تعلن قائمة المرشحين لجوائز شهر سبتمبر.. مبابي ويامال يتنافسان على الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإسباني رسميًا عن قائمة المرشحين لجوائز شهر سبتمبر، حيث يتنافس خمسة لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الشهر، ومن بينهم كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ولامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر كل من «مبابي، يامال، إيناكي ويليامز، كارلوس فيسنتي، وجيوفاني لوسيلسو».

أما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب، فقد تم ترشيح هانز فليك مدرب برشلونة، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وإرينسيتو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل حارس مرمى، جاءت الترشيحات لصالح ماركو دميتروفيتش، سيرجيو هيريرا، وديفيد سوريا.

أما جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا فتضم اللاعبين مارك كاسادو، هوجو ألفاريز، ألبرتو ميوليرو، فلافيان بويومو، وفيتور روكي من برشلونة.