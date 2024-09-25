الكرملين: موسكو وواشنطن بحاجة لإجراء محادثات حول الاستقرار الاستراتيجى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو وواشنطن بحاجة إلى إجراء محادثات حول الاستقرار الاستراتيجى "فى أقرب وقت ممكن"، مع الأخذ فى الاعتبار المستجدات الجديدة على الساحة العالمية.

وأضاف بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية،: إن "موسكو تتحمل مسؤولية بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ولذا ينبغي علينا البدء في محادثات بهذا الصدد في أقرب وقت ممكن".

وتابع "من المستحيل مناقشة الأمن الاستراتيجي دون الأخذ في الاعتبار المستجدات الجديدة على الساحة العالمية الجديدة، بما في ذلك الإمكانات النووية لأوروبا. يجب النظر في كل هذا معا".

واستطرد المتحدث باسم الكرملين بالقول "لم نتلق ردا من الجانب الأمريكي بعد".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق أن الحوار بين روسيا والدول الغربية حول قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي "أمر ممكن، ولكن ليس من موقع قوة، بل فقط على قدم المساواة".