إسعاد يونس: «اللي بيعتمد على مكاسب التيك توك هيلاقي نفسه وحيد»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن رأيها في مصطلح التربية الحديثة، الذي تناقشه خلال أحداث مسلسلها «تيتا زوزو»، مشيرةً إلى أن هناك بعض القيم الواجب إجبار الأجيال الجديدة عليها، مثل الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا.

وأضافت إسعاد خلال لقائها في برنامج It’s Showtime«» التي تقدمة الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة «الحياة»: «موضوع التربية الحديثة قد نكون لمسنا معاه في المسلسل؛ لأن قرارت زوزو ثورية شوية، وإن شاء الله تكون الأفكار كلها قريبة من التربية الحديثة اللي المعظم بيتفق عليها، وأنا مفتقدة في تربية الجيل الجديد الطريقة، سواء طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني».

وأشارت إلى أنه من الواجب إجبار الأحفاد والأبناء على بعض الصفات واكتسابها في تربيتهم منها الصدق، مضيفةً: «ممكن أجبر أحفادي على بعض الصفات زي الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أنهي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ لأن العالم اللي جاي فيه تكنولوجيا حاجات بتيجي وتخلص بسرعة ومش بتأسس حاجة في الحياة».

كما أبدت إسعاد يونس اعتراضها على الاعتماد على أرباح «تيك توك» قائلة: «اعترضت على فيديوهات التيك توك ولو بتجيبله إيراد وكل ده رغاوي وبتخلص في وقت قليل جدًا واللي اعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد».

يذكر أن برنامج It’s Showtime يعرض على شاشة قناة الحياة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً، وتقدمه الإعلاميتان دينا حويدق وسمر نعيم.

أبطال مسلسل تيتا زوز

مسلسل «تيتا زوزو»، يتكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.