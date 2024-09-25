نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة مصرية للفارس محمد عبد المنعم في بطولة العالم للفروسية بإيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الخبير المصري في رياضة الفروسية الكابتن محمد عبد المنعم للمشاركة بفريقه برييرا تيم للمشاركة في منافسات بطولة العالم للفروسية والمقرر إقامتها في إيطاليا خلال الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الجاري 2024.

مشاركة مصرية للفارس محمد عبد المنعم في بطولة العالم للفروسية

وتأتي هذة البطولة الأقوى على مستوى العالم لمشاركة الدول والمنتخبات العظمى في رياضة الفروسية وعددها 31 دولة و194 فارسًا و233 حصانًا تقدموا للمشاركة في بطولة العالم بسردينيا في إيطاليا في تخصص القدرة والتحمل.

وتتمثل خبرات الفارس المصري محمد عبد المنعم نتيجة المشاركة الدولية في العديد من البطولات العالمية والدولية في رياضة الفروسية التى ساهمت في تشكيل شخصيته الدولية على مستوى اللعبة قاريا وعالميا حتى وصل به المطاف للمشاركة في بطولة العالم بإيطاليا.

وكان الفارس المصري محمد عبدالمنعم قد استعان بعدد من الخبراء الأجانب في الفروسية من أجل الوقوف على أفضل الخطط والاستعداد والتحضير الجيد للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل والتى من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية عام 2026.

ونجح الفارس المصري في تقديم نتائج مميزة خلال مشاركته السابقة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت مؤخرا بالسعودية.

من جانبه أكد الفارس محمد عبدالمنعم أنه يسعى للمشاركة في المحافل الدولية وتمثيل مصر وهدفه رفع العلم المصري في بطولات العالم.

وأضاف الفارس المصري محمد عبدالمنعم أنه يعشق الفروسية ويتحمل كافة تكاليف برنامج إعداده وهدفه الوصول لمنصات التتويج في المحافل الدولية ومنها بطولات في البرتغال والإمارات.