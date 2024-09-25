امر ملكي بزيادة دعم مبلغ حساب المواطن والعائل بمناسبة اليوم الوطني ! اليك قيمة الزيادة

انت الأن تتابع خبرامر ملكي بزيادة دعم مبلغ حساب المواطن والعائل بمناسبة اليوم الوطني ! اليك قيمة الزيادة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الاحتفالات باليوم الوطني السعودي يتطلع مستفيدو دعم حساب المواطن إلى موعد صرف الدفعة رقم 82 لشهر أكتوبر، وسط شائعات حول زيادة الدعم الإضافي.

ومع أهمية هذا الدعم في تحسين مستوى المعيشة تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوضيح الحقائق وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين. في هذا المقال، سنستعرض موعد الصرف، حقيقة الزيادة المزعومة، ومقدار الدعم المستحق للمستفيدين.

امر ملكي بزيادة دعم مبلغ حساب المواطن والعائل بمناسبة اليوم الوطني

يترقب مستفيدو دعم حساب المواطن بفارغ الصبر موعد صرف دعم شهر أكتوبر، والذي سيكون ضمن الدفعة رقم 82. في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة باليوم الوطني، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة الدعم الإضافي ليصل إلى 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع بمناسبة هذه الاحتفالات.

لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتوضيح الحقائق بشأن هذه الأخبار، كما سنستعرض في الفقرات التالية. تابعونا لمزيد من التفاصيل.

موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف الدفعة 82 لحساب المواطن سيبقى كما هو، في العاشر من الشهر الميلادي. وأوضحت الوزارة أيضًا أن نتائج الأهلية ستظهر بدءًا من 25 سبتمبر 2024 وحتى نهاية الشهر، مما يتيح للمستفيدين معرفة حالتهم قبل موعد الصرف.

حقيقة زيادة الدعم الإضافي لحساب المواطن

بخصوص الأخبار المتداولة عن إصدار أمر ملكي يقضي بزيادة الدعم الإضافي ليصبح 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأشارت إلى أن الدعم الإضافي المؤقت سيبقى كما هو دون أي زيادة، وبالتالي يجب على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.

مقدار دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر