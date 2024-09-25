العالم اليوم - دانون: لبنان أمام خيارين إما إيقاف حزب الله أو الثمن الباهظ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الأربعاء، إن "إسرائيل من خلال العمليات الأخيرة ترسل رسالة إلى لبنان بضرورة إيقاف حزب الله وإلا سيدفع لبنان الثمن باهظا".

وأضاف دانون في لقاء خاص مع "دوت الخليج" خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: منذ 8 أكتوبر حزب الله هاجم إسرائيل من دون سبب، لم يكن لدينا نزاع مع لبنان بشأن الحدود، نصرالله أراد إظهار الدعم لحماس.

مستعدون لكل السيناريوهات لا نريد التصعيد الشامل مع لبنان وهذه ليست نيتنا.

لن نسمح لحزب الله أن يهدد مجتمعنا، ونعلم أن إيران تدعمه.

انتظرنا الدبلوماسية لمدة عام، واليوم نرسل رسالة إلى لبنان لإيقاف حزب الله وإلا ستدفعون ثمنا باهضا.

لقد كنا صبورين جدا، سمحنا للدبلوماسية أن تعمل، ولكن حزب الله قال لا. يمكن إنهاء الصراع مع حزب الله بدقيقة واحدة، في حال تراجع عن أفعاله.

هناك مطلب واحد من قبلنا فقط وهو تطبيق القرار 1701، سنطبق القرار بالقوة أو بالدبلوماسية.

إذا استمر حزب الله بأفعاله سيشعر بقوتنا مثلما شعرت حماس.

لا نريد القتال ضد لبنان أو غزوه لكننا عازمون على حماية الإسرائيليين.

نعمل مع أميركا لمحاولة تفعيل الدبلوماسية، وواشنطن تدرك أننا ننتظر منذ عام لتفعيل الدبلوماسية. ماذا يحدث؟ يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر.

صعّدت إسرائيل ضرباتها منذ الإثنين، وتعلن شنّ مئات الغارات يوميا على أهداف للحزب في جنوب لبنان وشرقه.

في المقابل، أعلن الحزب الردّ على هذه الغارات بقصف صاروخي يستهدف مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

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