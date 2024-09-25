العالم اليوم - "الناتو" يعد خططا في حال نشوب حرب مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 07:25 مساءً - كشف قائد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، عن إعداد الحلف لخطط تهدف للتنسيق في حال اندلاع حرب مع روسيا.

ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال الأماني ألكسندر سولفرانك رئيس القيادة اللوجستية لحلف الناتو قوله إن الحلف يخطط لنقل عدد كبير من الجنود المصابين بعيدا عن خطوط المواجهة في حال نشوب حرب مع روسيا.

وأوضح سولفرانك أن عملية النقل ربما ستتم على متن قطارات مجهزة كمستشفيات لأن عمليات الإخلاء الجوي قد لا تكون ممكنة.

وأضاف أن السيناريو المحتمل في المستقبل لعمليات الإجلاء الطبي سيختلف عن التجربة التي مر بها أعضاء الحلف في أفغانستان والعراق.

وأضاف الجنرال الألماني أنه في حالة اندلاع صراع مع روسيا، ستواجه الجيوش الغربية على الأرجح منطقة حرب أكبر بكثير وإصابة عدد أكبر من الجنود وافتقارا مؤقتا على الأقل للتفوق الجوي بالقرب من خطوط المواجهة.

وخطط الإجلاء الطبي هي جزء من حملة أوسع نطاقا من جانب حلف شمال الأطلسي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 وتهدف لإصلاح وتعزيز قدرة الحلف على الردع والدفاع في مواجهة أي هجوم روسي.