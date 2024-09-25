نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة السعودية بدمشق تحتفل باليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية حفل استقبال مساء أمس الثلاثاء في دمشق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة، بحضور الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية، وأعضاء في مجلس الشعب والسفراء المعتمدين في سورية، وجمع من الوجهاء والمثقفين والأكاديميين ومنسوبي البعثة.

وتوجه القائم بالأعمال بالإنابة عبدالله بن صالح الحريص بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وقال في كلمة خلال الحفل: «يستذكر السعوديون في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز التضحيات التي بذلها الملك المؤسس ورجاله الأوفياء والتي أدت إلى توحيد المملكة في كيان واحد ودولة واحدة قوية ومستقرة آمنة مزدهرة ونهضة تنموية شاملة تتنامى مع توالي العقود والعهود حتى وصلت المملكة في نموها وازدهارها إلى ما نسمو به اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».

من جهته، هنأ ضيف الشرف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية فراس حسن قدور في كلمة له خلال الحفل، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، وقال إن احتفالنا اليوم بذكرى توحيد المملكة الشقيقة والعزيزة على قلوبنا هو تعبير عن روح الوحدة والتضامن التي تجمعنا مع الأشقاء العرب جميعًا والمملكة خصوصًا.

وأضاف: إننا نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المملكة في تحقيق التوازن في المنطقة، ونثمن جهودها المبذولة لتحقيق الاستقرار في مختلف الاتجاهات في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.