انت الأن تتابع خبر الكابينت الإسرائيلي يبحث المصادقة على مناورات برية بلبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إسرائيلية إن أعضاء المجلس الوزاري المصغر"الكابينيت" سيبحثون تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بالمصادقة على مناورات برية في لبنان.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل بشأن ما تفعله تل أبيب، قائلا "مصصمون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم".

وأضاف "نضرب حزب الله بقوة لم يتخيلها ولن نستريح حتى يعود السكان لمنازلهم".