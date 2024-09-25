انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعترض نحو 10 قذائف بحيفا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع وتيرة المواجهات بين حزب الله والاحتلال، اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 10 قذائف في حيفا ومنطقة الكريوت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قذائف سقطت بمناطق مفتوحة، وقذيفة سقطت في بلدة بات شلومو جنوب شرقي حيفا.

كما نقلت القناة 12 عن جيش الاحتلال أنه اعترض مسيرة جنوب بحيرة طبريا قادمة من سوريا دون وقوع أضرار أو إصابات.

من ناحية ثانية، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

وأضافت الجبهة أن صفارات الإنذار تدوي أيضا في عدة بلدات جنوبي حيفا.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في بلدة إليعاد شمالي إسرائيل.

هذا وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جماعات مسلحة عراقية أطلقت 3 مسيرات نحو إسرائيل منذ الليلة الماضية.