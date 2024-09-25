نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: لعبنا 60 دقيقة.. وعلينا تقييم هذه القضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته بالفوز على ألافيس 3-2 أمس الثلاثاء في الجولة 7 من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي: لعبنا 60 دقيقة.. وعلينا تقييم هذه القضية

وقال أنشيلوتي إن فريقه لعب بشكل جيد حتى الدقيقة 60.

وأضاف: "هكذا هي كرة القدم. عندما تعتقد أن المباراة قد انتهت، فإن أي خطأ صغير كفيل بمنح المنافس الهدف الأول وتعزيز ثقتهم".

وتابع: "لا نريد ذلك، لكن في بعض الأحيان هذا ما يحصل وسيحصل مرات عديدة في كرة القدم. لعب الفريق بشكل جيد للغاية لمدة 60 دقيقة وهذا يمنحنا الثقة".

وأضاف: "أدرنا الكرة بشكل جيد بحثا عن فرص في التحول والتمريرات. نحن نتحسن وهذا أمر جيد، لأن جدول المباريات متطلب للغاية".

واستطرد: "بدأنا جيدا بعد فترة التوقف الدولي ونريد الاستمرار على هذا النحو في مباراة الأحد (أمام أتلتيكو مدريد)، سيكون الأمر صعبا للغاية".

وعن حصول لاعبيه على العديد من البطاقات الصفراء في المباراة قال: "حصلنا على 4 أو 5 بطاقات صفراء بسبب الاحتجاج".

وأكد: "لقد تغيرت طريقة تعامل الحكام وعلينا أن نعتاد عليها. سواء أكان ذلك عادلا أم لا، علينا تجنب الاحتجاج والتكيف مع القواعد الجديدة".

وأردف: "علينا تقييم قضية البطاقات الصفراء بسبب الاحتجاج، سنقيم الأمر بيننا. لا أعرف لماذا حصل قائد الفريق على البطاقة الصفراء بسبب الحديث، الحكم وحده يمكنه الرد على ذلك".

يذكر أن مباراة ألافيس كانت المباراة رقم 300 التي يقود فيها أنشيلوتي ريال مدريد كمدير فني.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 197 في الدوري علما بأنه قاد الفريق في 64 بدوري أبطال أوروبا، و24 مباراة في كأس الملك، و8 مباريات في كأس السوبر الإسباني، و4 مباريات في كأس العالم للأندية و3 مباريات في كأس السوبر الأوروبي.

وتوج أنشيلوتي ب14 لقبا مع الريال، حيث توج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

كما توج بلقب كأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين.