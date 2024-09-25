أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,495

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,495
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41,495، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,006 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت اربع مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 85 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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