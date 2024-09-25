أخبار اليمن : مظاهرة بأمريكا للمطالبة بوقف العدوان على فلسطين ولبنان

مظاهرة بأمريكا للمطالبة بوقف العدوان على فلسطين ولبناننظم الآلاف من النشطاء في حي منهاتن بولاية نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 مظاهرة حاشدة للمطالبة بإنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان بشكل فوري.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية، واليافطات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

وأغلق المتظاهرون الشوارع المؤدية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإيصال رسالتهم السلمية إلى الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة، بضرورة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واتخاذ خطوات فعلية لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان.

كما نظمت تظاهرات اخرى في عدة مدن أميركية من بينها العاصمة واشنطن، حيث اعتصم العشرات من النشطاء أمام البيت الابيض للاحتجاج على الدعم الأميركي لدولة الاحتلال الذي يمنحها الضوء الأخضر للاستمرار في مجازرها.