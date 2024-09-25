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نقيب الصحفيين: معرض كتاب النقابة جزء من التعاون مع الناشرين المصريين

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أحمد جودة - القاهرة - قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن معرض الكتاب الذي افتتحته النقابة اليوم، يُعد جزءًا من التعاون بين النقابة واتحاد الناشرين المصريين، متمنيًا أن يمتد لما هو أكثر، سواءً على مستوى التدريب، أو مستوى العلاج، وتبادل تقديم الخدمات بين الاتحاد والنقابة.

وأضاف خلال افتتاح المعرض اليوم، أن النقابة دعت عددًا من النقباء، متمنيًا عمل اتفاق جماعي للعلاج ما بين النقابات المختلفة والاتحاد، وهو ما ستسعى له النقابة خلال الفترة المقبلة.

وأكد وجود عدد من المهنيين في مصر، يمكنهم التفاوض على خدمة علاجية أفضل وبأسعار أفضل، وهذه دعوة من النقابة تبناها الاتحاد، لافتًا إلى أنه بناءً على البروتوكول الموَقّع مع اتحاد الناشرين، يمكنه استخدام قاعات النقابة لعقد الندوات المختلفة بتخفيضات كبيرة، وأيضًا مركز تدريب النقابة، المجهز على أعلى مستوى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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