46 باحثاً من جامعة الكويت.. ضمن «أفضل 2 في المئة من علماء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - حققت جامعة الكويت إنجازاً كبيراً في مجال البحث العلمي، وذلك بإدراج 46 باحثاً متميزاً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن القائمة التي أصدرتها جامعة ستانفورد الأميركية بأسماء «أفضل 2 في المئة من علماء العالم» الأكثر استشهادا أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2024، والتي ضمت 66 عالماً من دولة الكويت من بينهم 46 باحثاً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، حيث تمثل نسبة 70 في المئة من بين المؤسسات البحثية والتعليمية المشاركة من الكويت، الأمر الذي يعكس مدى التزام الجامعة بتحسين جودة البحث العلمي والتطوير المستمر لبرامجها البحثية والأكاديمية، والذي بدوره يعزز تواجدها محليا وعالميا لما له من تأثير مثمر على الساحة الأكاديمية العالمية.