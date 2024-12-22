الولايات المتحدة توافق على بيع مصر معدات عسكرية بخمسة مليارات دولار

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربًا.

وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونجرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز «ايه1أم1 أبرامز» الأميركية الصنع بقيمة 4,69 مليار دولار، و2183 صاروخ جوـ أرض من طراز «هلفاير» بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونًا.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المساعدات «ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا في الشرق الأوسط».