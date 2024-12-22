ألمانيا: هجوم دام على سوق لعيد الميلاد وتوقيف مشتبه به

برلين ـ ا.ف.ب: قُتل شخصان أحدهما طفل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح في هجوم بسيارة استهدف حشدًا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجدبورج في ألمانيا، بينما أوقفت السُّلطات مشتبهًا به هو طبيب سعودي.

وقال المستشار أولاف شولتس على منصة إكس «المعلومات الواردة من ماجدبورج تثير أسوأ المخاوف».

وتأتي هذه العملية بعد ثماني سنوات على هجوم مماثل استهدف سوقًا لعيد الميلاد في برلين. كما تأتي في وقت تشهد ألمانيا حملة انتخابية وقد وضعت قواتها الأمنية في حال تأهب قصوى تحسبًا لأي هجمات محتملة. وقال حاكم ولاية ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف إن ما حصل ليس من قبيل المصادفة بل عملية ذات أهداف «سياسية». والمشتبه في تنفيذه الهجوم طبيب سعودي يبلغ 50 عامًا وصل إلى ألمانيا عام 2006 وحصل على وضع لاجئ، كما عمل في منطقة ساكسونيا أنهالت التي تقع عاصمتها ماجدبورج على بُعد 160 كيلومترًا من برلين. والرجل الذي قدّمته وسائل الإعلام باسم «طالب» قد «تصرف بمفرده» وفق هاسيلوف.