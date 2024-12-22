إصابة 16 إسرائيليا فـي سقوط صاروخ من اليمن

القدس المحتلة ـ وكالات: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين إلى 16 إثر سقوط صاروخ على وسط إسرائيل أطلق من اليمن.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن «صاروخًا» أطلق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصَّة إكس «عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذاراتٍ وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة»، مضيفًا «التفاصيل لا تزال قيد الفحص».
من جهتها ذكرت أجهزة الإسعاف أن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع «أضرار» في عدد من المساكن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في بني براك، شرق تل أبيب.
وكانت جماعة أنصار الله اليمنية أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين باليستيين فرط صوتيين على إسرائيل بعد إعلان الأخيرة عملية اعتراض وشنّ غارات جوية على «أهداف عسكرية» تابعة لهم.
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