وزيرة «الأشغال» تؤكد التزام الكويت بالنقل المستدام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان على التزام الكويت بالنقل المستدام ليتجاوز تطوير البنية الأساسية ويشمل مبادرات لتعزيز وسائل النقل الأكثر خضرة والحد من الانبعاثات وتعزيز التنقل الحضري، وذلك في كلمة لها في بداية مراسم افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام 2024 المنعقد في العاصمة الصينية بكين.

وتطرقت المشعان إلى رؤية الكويت الوطنية لعام 2035 والتي تتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، مجددة التزام الهيئة العامة للطرق والنقل بخطة استراتيجية تتضمن طرح عطاءات وبناء العديد من مشاريع الطرق والتي تشمل مراحل التصميم والإشراف والبناء.

وفي السياق شاركت الوزيرة المشعان في جلسة وزارية على هامش أعمال المنتدى بعنوان (الحوكمة العالمية - تعزيز الشراكة العالمية في مجال النقل المستدام)، وتباحثت فيها مع نظرائها من بقية الدول حول سبل تبادل الخبرات والتعاون في مجال النقل المستدام وتسخير أحدث التقنيات لتحقيق الحوكمة العالمية في مجال النقل المستدام.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الوزيرة المشعان شاركت مع وفد مرافق رفيع المستوى في أعمال المنتدى الذي يعقد تحت عنوان (النقل المستدام والخدمات اللوجستية يربط العالم) بحضور وزير النقل العام الصيني وعدد من الوزراء العرب والأجانب والمنظمات الدولية.

وأضاف البيان أن لقاءات الوفد الكويتي تتواصل مع العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الصينيين للعمل على استكمال تنفيذ وتطوير مشروع ميناء مبارك الكبير.