الهجرة الدولية: أكثر من 90 ألف لبنانى نزحوا حديثا بينهم 40 ألفا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - أعلنت الهجرة الدولية أن أكثر من 90 ألف لبنانى نزحوا حديثا بينهم 40 ألفا فى 284 مأوى، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، أدت إلى استشهاد 23 مدنيًا وإصابة أكثر من 95 آخرين بجروح، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جنوب لبنان، بأن سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدات فى الجنوب اللبنانى والبقاع شرق البلاد.

وأضاف "سنجاب"، أن أكثر من 14 غارة إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب وشرق البلاد صباح اليوم.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددًا من البلدات اللبنانية، ما تسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات جرّاء غارات إسرائيلية على بلدة الشعيتية جنوب لبنان.

واستهدف الطيران الحربي غارة استهدف فيها للمرة الأولى المنطقة الواقعة بين بلدتي الجية والسعديات شمال مدينة صيدا.

وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة بعلبك وبلدات النبي شيت، شعت، سرعين، مشغرة، سحمر، يحمر، لبايا، قليا، ميدون، على النهري، الناصرية في البقاع.