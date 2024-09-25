دوت الخليج -

مستوطنون صهاينة يقتحمون "الأقصى"

جدد عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني. مستوطنون صهاينة يقتحمون "الأقصى"جدد عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني. وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية. وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

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