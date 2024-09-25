نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل الفنان أحمد السقا اليوم، 25 سبتمبر، بذكرى وفاة والده الرابعة عشر، معبرًا عن اشتياقه الكبير له وحزنه العميق على الفراق الذي دام طويلًا. هذه الذكرى تذكره باللحظات الجميلة التي عاشها مع والده، الذي كان له دور محوري في تشكيل شخصيته.

كلمات من القلب عبر "إكس"

كتب السقا عبر حسابه الرسمي على "إكس": "زي النهارده من 14 سنة رحل عن دنياي من علمني كل شيء ممكن أكون بعمله كويس في حياتي.. الله يرحمك يا أبا… وحشتني يا أبو صلاح". تعكس هذه الكلمات الحب والامتنان الذي يشعر به تجاه والده، حيث يعتبره مرجعًا له في العديد من جوانب الحياة.

تأثير والده في حياته

في حديثه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الثنائي أحمد سعد وعمرو سعد، كشف أحمد السقا عن تأثير والده في تشكيل شخصيته.

قال: "أبويا اللي علمني كلمة عهد"، مشيرًا إلى القيم التي زرعها فيه. كما أشار إلى موقف مؤثر عندما ضربه والده مرة واحدة في حياته، مما علّمه درسًا هامًا حول العواقب.

دروس في الاحترام والجدعنة

استكمل السقا حديثه، موضحًا أن والده ضربه بسبب عصبيته على والدته، مما كان له أثر كبير في حياته. أكد: "القلم كان فيه تجريح، عشان كده عمري ما ضربت عيالي لحد دلوقتي". يُظهر هذا الموقف كيف أن التعلم من الأخطاء هو جزء أساسي من التربية.

أحمد السقا في مسلسل "العتاولة 2"

على الصعيد المهني، يستعد أحمد السقا للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، المتوقع عرضه في رمضان 2025. وقد أشار إلى أن هذا الموسم سيشهد انضمام نجوم جدد مثل الفنانة فيفي عبده، مما يزيد من حماس الجمهور للمسلسل. الشركة المنتجة تعمل حاليًا على التعاقد مع المزيد من النجوم، مما يعد بتجربة مثيرة ومليئة بالمفاجآت.

في النهاية، يبقى أحمد السقا رمزًا للفنان الملتزم بقيمه وعائلته، مستمرًا في تكريم ذكرى والده من خلال أعماله وحياته اليومية.