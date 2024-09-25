لتحركات برية محتملة للبنان .. الجيش الإسرائيلي يستدعي لواءي احتياط

انت الأن تتابع خبر التحركات برية محتملة للبنان .. الجيش الإسرائيلي يستدعي لواءي احتياط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيستدعي لواءين من قوات الاحتياط بسبب صراعه مع حزب الله في لبنان.

وقال الجيش في بيان له: "وفقًا لتقييم الوضع في جيش الدفاع الإسرائيلي، تقرر تجنيد لواءين احتياطيين لمهام عملياتية في القطاع الشمالي".

وأضاف البيان: "سيسمح تجنيدهم بمواصلة جهود القتال ضد منظمة حزب الله الإرهابية، وحماية مواطني دولة إسرائيل وخلق الظروف للعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وقال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه نقل الفرقة 98 النخبة من غزة إلى شمال إسرائيل.