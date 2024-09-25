انت الأن تتابع خبر مبادرة أمريكية للتسوية بين إسرائيل وغزة ولبنان لوقف القتال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن لقناة "أي بي سي" إن الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط ولكن هناك أيضا إمكانية للتوصل إلى تسوية، في ظل التحضير لمبادرة جديدة تربط جبهتي غزة ولبنان.

وشدد على الحاجة لحل الدولتين، لكل من إسرائيل وفلسطين، وأضاف أنه لا يتفق مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لحل الدولتين.

ولفت إلى أن العالم العربي يريد بقوة تسوية القضية الفلسطينية، مردفا أنه يستخدم كل طاقة إدارته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وفق قوله.

ونقل الموقع عن مصدر أميركي تأكيده أن واشنطن تعمل مع دول عدة على مقترح لحل دبلوماسي بشأن شمال إسرائيل، وعرضت مبادرتها الجديدة على فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية أخرى.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركية الجديدة بشأن لبنان.

وقالت مصادر لأكسيوس إنه قد يعلَن اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن المبادرة الأميركية الجديدة هي الأولى التي يتم فيها ربط جبهتي غزة ولبنان في إطار الحملة الدبلوماسية التي تساعد باريس فيها.



كما نقلت عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم لا يوجد تقدم كبير في ما يتعلق بمبادرة واشنطن، في حين أكد مسؤولون لبنانيون ودبلوماسيون غربيون أن تفاصيل المبادرة يجري صياغتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله ليس لدى إسرائيل مانع من بحث التسوية مع واشنطن شرط أن تأتي بالأمن لسكان الشمال، بحسب تعبيره.



وكانت ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوض وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.



وقالت الصحيفة إن تل أبيب تقدر أن احتمالات نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن "حزب الله وسع اليوم دائرة نيرانه وسيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم"، وفق وصفه.

وأضاف هاليفي أن هدف إسرائيل واضح، وهو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، بحسب قوله.

وتابع أن الجيش يستعد لمناورة برية والدخول إلى القرى التي زعم أن حزب الله حوّلها إلى "موقع عسكري كبير".

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق بناء على المبادرة الأميركية الجديدة، لكن إذا رفض حزب الله فإنها ستنال الشرعية لعمليتها، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن فرص نجاح المبادرة الأميركية ضئيلة وفق التقديرات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي قوله إن تل أبيب تقترب من مفترق طرق لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد إلى أين تتجه الحرب.

وأضاف أن المحادثات بشأن الشمال تهدف إلى إتاحة الفرصة لتسوية تمنع حربا كبيرة.