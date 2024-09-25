رئيس الوزراء العراقي: لن نتأخر في توفير كل الإمكانيات لدعم لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 06:35 مساءً - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حيث قدم تعازيه إلى لبنان حكومةً وشعباً لاستشهاد وجرح المئات من المواطنين اللبنانيين الآمنين بسبب العدوان الصهيوني المستمر.

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء : الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان يعبر عن موقف العراقيين جميعاً، وفي مقدمتهم المرجعية الدينية وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده بدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني.

وأضاف شياع السوداني قائلا : العراق دعا لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان مع فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما.

وتابع : الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان.

ومن جانبه؛ عبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن تقديره لخطوات العراق المساندة وتثمين الدعم الذي استمر بتقديمه طوال السنوات الماضية.

كما اشاد ميقاتي بجهود العراق في الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية من أجل كفّ العدوان الوحشي عن لبنان وأهله ومنع انتشار الصراع في المنطقة.

وشارك رئيس الوزراء العراقي في جلسة حوارية ضمن أعمال قمة كونكورديا السنوية التي تنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.