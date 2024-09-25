نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المستشفى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:34 صباحاً - قال محامي الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل الرئيس السجين إلى منشأة طبية في شمال السودان.

وأضاف المحامي محمد الحسن الأمين، لوكالة الأسوشيتد برس، أن البشير نُقل أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يحصل على الرعاية المناسبة في مستشفى مجهز بشكل أفضل في بلدة مروي الواقعة على بعد نحو 330 كيلومترا إلى شمال الخرطوم.

ومنذ اندلاع الحرب الجارية بالسودان في أبريل/نيسان العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، تم احتجاز البشير (80 عاما) في منشأة عسكرية بضواحي العاصمة السودانية الخرطوم.

وتندلع بصورة شبه يومية اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء العاصمة الخرطوم.

بدوره، أكد المحامي محمد الحسن الأمين أن صحة البشير تدهورت مؤخرا، وأن الرجل النافذ السابق يعاني من مضاعفات مرتبطة بالشيخوخة وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف أن البشير يحتاج إلى فحوص ومتابعة دورية، لكن حالته ليست حرجة.

وأوضح الأمين أيضا أن وزير الدفاع السوداني السابق عبد الرحيم محمد حسين، الذي اعتقل أيضا بعد فترة وجيزة من اعتقال البشير، نُقل أيضا إلى نفس المنشأة، مؤكدا أن حسين يعاني مشكلات تتعلق بالقلب.

وكان البشير قد حكم السودان لمدة 30 عاما قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية ويتم سجنه من جانب المجلس العسكري الحاكم.