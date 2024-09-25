أهالى دراو بأسوان لقناة إكسترا نيوز: المياه آمنة ونشرب منها فى أي مكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - رصدت كاميرا قناة إكسترا نيوز، آراء أهالى محافظة أسوان بشأن مياه الشرب، حيث أكد أهالى قرى الشطب ونجع العرب أن مياه الشرب لديهم آمنة وخالية من اى ملوثات.

وقال أحد الأهالى:" الميه حلوة وبنشرب من الحنفية عادى وبنعبى قزايزنا ونحطها فى التلاجة، ومافيش أى مشكلة فيها وسليمة وبدليل إن احنا بنشرب منها". أما مواطن آخر من مركز دراو بأسوان قال :"بلف قرى دراو وجميع النجوع ولو حسيت بالعطش فى أى مكان بأشرب من أى مبرد او زير أو حنفية، ومافيش أى حاجة فى الميه، وبنشربها فى أى مكان".

وأكد مواطن آخر:"الحمد لله لينا كام يوم بنشرب ميه عادية من الحنفية ومافيش أى حاجة واحنا بخير، ومافيش أى وباء زى ما بتقول الشائعات، ونسرب شاى منها وبنستخدمها فى الطعام".