مصر تدعو رعاياها لتجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - دعت وزارة الخارجية المصرية الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى، في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كما حثت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت.