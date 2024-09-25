انت الأن تتابع خبر خلاف بين أميركا وإسرائيل وجدل داخل إدارة بايدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن طريقة التعامل مع حزب الله وارتفاع أعداد الضحايا في لبنان أحدثت خلافا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أفادت صحيفة بوليتيكو.

وقالت الصحيفة أن هناك خلافا بين أميركا وإسرائيل بشأن كيفية التعامل مع حزب الله، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية ضد الحزب أشعلت جدلا داخل إدارة بايدن.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية يشعرون بالإحباط والقلق من ارتفاع عدد القتلى في لبنان، مضيفا أن المسؤولين يعتقدون أن تصحيح الوضع سيكون صعبا إن لم يكن مستحيلا.