انت الأن تتابع خبر بريطانيا تنشر 700 جندي في قبرص تحضيراً لإجلاء مواطنيها من لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة المتحدة، الأربعاء، إرسال 700 جندي إلى قبرص، تحضيرا لإجلاء رعاياها من لبنان.



وبحسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية، يأتي هذا التحرك في ظل تفاقم الأوضاع في لبنان، ووسط مخاوف متزايدة من تصاعد حدة الأعمال القتالية، ما ينذر بعواقب كارثية.



وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن الأحداث التي شهدناها خلال الساعات والأيام القليلة الماضية تؤكد مدى تقلب الوضع.



وأضاف: "رسالتنا واضحة للمواطنين البريطانيين في لبنان.. عليكم المغادرة الآن".