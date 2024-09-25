أخبار اليمن : مساء اليوم : ايقاد الشعلة الـ62 لثورة 26 سبتمبر بميدان التحرير بصنعاء

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مساء اليوم : ايقاد الشعلة الـ62 لثورة 26 سبتمبر بميدان التحرير بصنعاء

يحتضن ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم الكرنفال والعرض الكشفي الشبابي احتفاءً بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات. مساء اليوم : ايقاد الشعلة الـ62 لثورة 26 سبتمبر بميدان التحرير بصنعاءيحتضن ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم الكرنفال والعرض الكشفي الشبابي احتفاءً بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات. يشارك في الكرنفال الاحتفالي 500 كشاف وقائد كشفي من مفوضيتي الكشافة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وفرقة الولاء الكشفية، ويشمل حفل إيقاد شعلة الثورة. وأجريت أمس بالمعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية، البروفات النهائية للعرض الكشفي المكون من ست فرق كشفية تمثل أهداف ثورة 26 سبتمبر المباركة. وتفقد نائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، ومعه المفوض العام للكشافة عبدالله عبيد، وسكرتير عام المفوضية مطهر السواري، ومفوض العلاقات العامة بمفوضية الكشافة - مفوض كشافة الأمانة علي شملان، ومفوض التدريب مفوض كشافة محافظة صنعاء عبدالحميد المطري، وعدد من قيادات المفوضية، أمس، سير البروفات النهائية.

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